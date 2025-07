Família de jovem é ameaçada de morte por suposta dívida em Campo Grande

Um jovem de 23 anos procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (2) após ele e sua família receberem ameaças de morte no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. O caso foi registrado como ameaça na Depac Cepol e segue sob investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, as ameaças começaram quando a esposa da vítima atendeu uma ligação no celular, que estava com o chip do marido. Do outro lado da linha, o suspeito perguntou diretamente pelo jovem e, ao saber que ele não estava em casa, afirmou que havia uma dívida de aproximadamente R$ 5 mil em nome do rapaz.

A mulher relatou que o suspeito se exaltou ao telefone, dizendo que “iria matar todo mundo”, incluindo ela e os filhos do casal. Durante a conversa, o autor revelou informações pessoais do jovem, como endereço e número de telefone, e ainda afirmou que um veículo estaria estacionado em frente à residência, insinuando possível vigilância.

Ameaças e Pânico

A ameaça causou pânico entre os moradores da casa. Temendo pela segurança da família, o rapaz decidiu procurar a delegacia para registrar o caso.

Investigação da Polícia Civil

A Polícia Civil investiga a veracidade da suposta dívida e tenta identificar o autor das ameaças. Até o momento, ninguém foi detido.