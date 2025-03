ANAC já havia alertado sobre problema em modelo de avião que caiu em Nova Andradina

“A falha na manutenção da posição correta do assento da tripulação de voo pode provocar deslocamentos indesejados do assento e prejudicar o alcance dos controles dos comandos de voo, o que pode causar a perda de controle do avião”, afirma o documento.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) emitiu, em outubro do ano passado, uma recomendação de inspeção em aviões do modelo EMB-203 “Ipanema”, o mesmo que caiu nesta terça-feira (11) em Nova Andradina. A diretriz apontava falhas no mecanismo de travamento do assento do piloto, que poderiam comprometer o controle da aeronave durante o voo.

O acidente em Nova Andradina está sob investigação, e ainda não há informações se o problema apontado pela ANAC teve relação com a queda. A aeronave caiu em uma área rural e matou o piloto, de 40 anos. Equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco-MS), que investiga acidentes aéreos no estado, e peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para apurar as causas do acidente.

O modelo Ipanema EMB-203 é amplamente utilizado na aviação agrícola. De acordo com a Embraer, fabricante do modelo, mais de 1.600 modelos foram produzidos e entregues.

A empresa proprietária do avião atua há mais de 15 anos no ramo de pulverização de defensivos agrícolas. De acordo com a própria empresa, ela é a maior operadora do EMB-203, operando seis unidades.

A nossa reportagem tentou entrar em contato com a empresa para saber se houve a referida manutenção, mas não obteve resposta