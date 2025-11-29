Aneel reduz bandeira tarifária para amarela em dezembro

Com a mudança, o adicional na conta de luz cai de R$ 4,46 para R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a entrada do período chuvoso elevou a previsão de chuvas para dezembro em relação a novembro na maior parte do país. Apesar disso, o volume esperado ainda está abaixo da média histórica para o mês. A agência afirma que as condições de geração ficaram um pouco mais favoráveis, permitindo a troca da bandeira vermelha para a amarela. Mesmo assim, o acionamento de termelétricas seguirá necessário para atender à demanda.

A Aneel destacou também que a geração solar é intermitente e não supre energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo.