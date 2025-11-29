Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENERGIA

Aneel reduz bandeira tarifária para amarela em dezembro

Mudança ocorre após início do período chuvoso; custo extra cai de R$ 4,46 para R$ 1,885 a cada 100 kWh

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)
(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Com a mudança, o adicional na conta de luz cai de R$ 4,46 para R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a entrada do período chuvoso elevou a previsão de chuvas para dezembro em relação a novembro na maior parte do país. Apesar disso, o volume esperado ainda está abaixo da média histórica para o mês. A agência afirma que as condições de geração ficaram um pouco mais favoráveis, permitindo a troca da bandeira vermelha para a amarela. Mesmo assim, o acionamento de termelétricas seguirá necessário para atender à demanda.

A Aneel destacou também que a geração solar é intermitente e não supre energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo.

Impacto da Redução da Bandeira

A redução ocorre após dois meses com bandeira vermelha patamar 1. Antes disso, em agosto e setembro, vigorou a bandeira vermelha patamar 2, que cobrava adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica os custos variáveis da geração de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN). No caso da bandeira verde, não há cobrança extra. As bandeiras amarela e vermelha acrescentam valores proporcionais ao consumo.

