Animais reabilitados voltam à natureza no Pantanal em ação do Imasul

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), realizou neste mês de julho uma série de ações para reintegrar animais silvestres ao bioma Pantanal. As atividades, feitas em parceria com o projeto Onçafari, ocorreram na Reserva Santa Sofia, em Aquidauana, e incluíram solturas, aclimatação e o início do monitoramento de espécies reabilitadas.

A Reserva Santa Sofia, administrada pelo Onçafari, abriga uma estrutura dedicada à reabilitação de diversas espécies do Pantanal, como onças-pintadas, araras, antas, aves de rapina, ungulados e primatas.

Entre os animais devolvidos à natureza, quatro pacas foram liberadas após um cuidadoso processo de reabilitação. Os passos cautelosos dos animais mostraram a adaptação ao retorno ao habitat natural. Além disso, onze tucanos-toco resgatados do tráfico foram encaminhados para um recinto de aclimatação, onde permanecem sob observação até estarem aptos a voar livremente.

Outro destaque foi o início do monitoramento de macacos-prego (Sapajus libidinosus) com colares de tecnologia VHF, inédita no CRAS. Os primatas, em processo de aclimatação desde março, passarão a ser acompanhados após a soltura, o que permitirá avaliar sua adaptação e comportamento no ambiente natural.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destacou o compromisso do Governo do Estado com a conservação da biodiversidade: “O trabalho técnico do Imasul, aliado a parcerias, garante que os animais possam ter uma nova chance de viver em liberdade, cumprindo seu papel ecológico no ambiente natural.”

Com dedicação, ciência e empatia, as equipes do Imasul e parceiros renovam a esperança da fauna pantaneira, mostrando que a conservação vai além dos números — é uma transformação de vidas.