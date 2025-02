Animais silvestres são atropelados próximos à túneis de travessias em estradas de MS

Uma pesquisa realizada apontou que animais silvestres de Mato Grosso do Sul continuam sendo vítimas de atropelamentos em locais onde há estrutura de túneis para travessia de bichos instaladas em estradas de acesso à Bonito. O levantamento foi realizado pela bióloga e pesquisadora, Amanda Messias, que participou de entrevista na manhã desta quarta-feira (12) no Jornal CBN Campo Grande e deu mais informações sobre as vulnerabilidades, espécies afetadas e possíveis soluções para o problema.

“Algo chocante que eu encontrei durante a pesquisa é que essas áreas onde ocorrem os atropelamentos estão próximas a passagens de animais silvestres, mas, em muitos casos, essas travessias estão bloqueadas, em sua maioria bloqueadas por cercas, o que acaba impedindo que os animais utilizem essas passagens e acabem ocasionando o efeito contrário, fazendo com que o animal evada para a rodovia“, explicou a pesquisadora.

Em 40 passagens inferiores distribuídas entre três rodovias, o levantamento mapeou 19 pontes, 11 caixas secas e 10 bueiros simples. Dentre elas, 21 estão localizadas na MS-345, popularmente chamada de Estrada do 21, outras 13 estruturas estão na MS-178 e na MS-382 foram registradas seis passagens no trajeto em direção a Guia Lopes da Laguna.

Confira a entrevista na íntegra: