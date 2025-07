Anvisa autoriza testes em humanos da vacina contra gripe aviária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta terça-feira (1º) o início dos testes clínicos da vacina contra a gripe aviária em humanos. O imunizante, denominado Influenza Monovalente A (H5N8), foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e será testado em cerca de 700 voluntários nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

A pesquisa será realizada com dois grupos: adultos de 18 a 59 anos e idosos com mais de 60 anos. Todos receberão duas doses da vacina ou do placebo, com intervalo de 21 dias entre as aplicações. Um a cada sete participantes receberá placebo, para efeito de comparação científica.

Antes da aplicação, os voluntários passarão por triagem com exames bioquímicos, hematológicos e sorológicos. Após a vacinação, serão acompanhados por meio de visitas médicas e novos exames para avaliar a resposta imunológica, incluindo a análise da imunidade celular.

De acordo com o Instituto Butantan, o desenvolvimento da vacina começou em janeiro de 2023. O imunizante é considerado estratégico diante do risco de uma nova pandemia, especialmente causada pelo subtipo H5N1 do vírus da gripe aviária, que apresenta taxa de letalidade de cerca de 50% em humanos.

Apesar de rara, a transmissão da gripe aviária para humanos pode ocorrer após contato direto com aves infectadas ou suas fezes. Entre 2003 e 2024, foram registrados 954 casos da doença em 24 países, com 464 mortes — o que corresponde a uma taxa de letalidade de 48,6%.

Gripe aviária no Brasil

Em maio deste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, o que levou à suspensão temporária das exportações de carne de aves.

O Brasil iniciou protocolos internacionais rigorosos, incluindo medidas de erradicação e desinfecção da granja afetada e, em 18 de junho, após 28 dias sem novos casos, o país voltou a ser considerado livre da gripe aviária em produção comercial, o que levou 16 países a retirarem as restrições à importação de carne de aves brasileira.

Impacto nas Exportações

Mesmo após a contenção do foco de gripe aviária, pelo menos 20 países, como China, União Europeia, México, Coreia do Sul, Chile, África do Sul, Filipinas, Canadá, Peru, Jordânia, Uruguai e Argentina, entre outros, seguem com a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil.

Outras 11 nações restringem apenas os produtos provenientes do estado do Rio Grande do Sul. Nesse grupo estão Arábia Saudita, Reino Unido, Turquia, Bahrein, Cuba, Cazaquistão, Ucrânia, Tajiquistão, Macedônia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro.

Emirados Árabes Unidos e Japão, por sua vez, suspenderam apenas a importação de carne de aves oriunda do município de Montenegro.