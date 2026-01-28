Anvisa permite o cultivo de cannabis medicinal no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira (28) um novo conjunto de regras que autoriza, de forma restrita, o cultivo de cannabis para fins medicinais e farmacológicos no Brasil. A decisão representa uma mudança estrutural na política sanitária do país e abre caminho para a produção nacional de derivados da planta, além de impulsionar pesquisas científicas que até então dependiam da importação do insumo.

A autorização não se estende à população em geral nem libera o uso recreativo da cannabis. O cultivo passa a ser permitido apenas para pessoas jurídicas, como empresas, instituições de ensino, centros de pesquisa e associações de pacientes, desde que cumpram critérios rigorosos de segurança, rastreabilidade e controle sanitário.

Decisão atende determinação do STJ

A mudança regulatória atende a uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em novembro de 2024 ordenou que a Anvisa regulamentasse o cultivo da cannabis exclusivamente para fins medicinais e científicos. Até então, o Brasil permitia a manipulação, o registro e a comercialização de produtos à base de cannabis, mas proibia o plantio da planta em território nacional.

Esse modelo obrigava a indústria a importar a matéria-prima, elevando custos, limitando o acesso e travando o avanço de pesquisas clínicas necessárias para o desenvolvimento de medicamentos.

Produção com limite de THC

Pelas novas regras, o cultivo autorizado deverá respeitar o limite máximo de 0,3% de tetrahidrocanabinol (THC), substância com efeito psicotrópico. Apenas cultivares previamente reguladas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) poderão ser utilizadas, e todos os insumos precisarão ter origem comprovada dentro desse padrão.