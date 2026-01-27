Anvisa suspende venda de sal grosso e pó decorativo após irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e o recolhimento de dois produtos alimentícios após identificar irregularidades que colocam em risco a saúde do consumidor. As medidas atingem um pó para decoração e um lote específico de sal grosso iodado.

No primeiro caso, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e o uso do pó para decoração da marca Sugar Art, produzido pela Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda.

De acordo com a agência, o produto contém materiais plásticos, o que o torna impróprio para consumo humano.

Além da suspensão, foi determinado o recolhimento imediato do pó decorativo do mercado. A Anvisa destacou que produtos desse tipo, quando utilizados em alimentos, devem atender a critérios rigorosos de segurança sanitária.

Sal grosso reprovado em teste

Outro item alvo da ação fiscal é o Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda.. Neste caso, a suspensão vale exclusivamente para o lote 004/24, com data de validade até 30 de outubro de 2026.

Segundo a Anvisa, análises realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro apontaram que o lote foi reprovado no teste de determinação de iodo, nutriente que deve estar presente no sal de cozinha por exigência sanitária.

A agência alerta que a deficiência de iodo pode causar bócio, caracterizado pelo aumento da tireoide, além de trazer riscos ao desenvolvimento do feto durante a gestação e outros problemas de saúde.

Orientação aos consumidores

Consumidores que já tenham adquirido o sal grosso do lote afetado devem interromper o uso e entrar em contato com o fabricante pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 585 0303 para receber orientações.

A Anvisa reforça que produtos suspensos não devem ser consumidos e orienta que casos semelhantes sejam comunicados aos órgãos de vigilância sanitária.

*Com informações do Governo Federal