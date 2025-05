Aos 101 anos, morador de Camapuã renova CNH e reafirma autonomia: "Sou escravo da minha obrigação"

Aos 101 anos — prestes a completar 102 no próximo dia 27 de maio —, o sul-mato-grossense Ranulfo Custódio Alves não abriu mão de um de seus maiores símbolos de liberdade: o direito de dirigir.

Nesta quinta-feira (15), ele renovou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Camapuã, cidade onde vive desde 1941. Aprovado nos exames médicos, poderá seguir dirigindo até 2028.

Ranulfo chegou sozinho ao Detran local, ao volante de sua Ford F-1000, e logo perguntou: “Vou conseguir renovar por quanto tempo?”. A resposta veio após avaliação médica: mais três anos de autonomia no trânsito.

Ele é hoje o motorista com idade mais avançada do Mato Grosso do Sul a manter a habilitação ativa.

O que chamou atenção, além da idade, foi a lucidez, a firmeza e a rotina independente que ele mantém. “Meus filhos não sabem o que eu tenho ou o que eu devo. Eu que cuido de tudo. Eu que decido tudo”, afirmou com naturalidade.

Lucidez e rotina ativa

Nascido em Três Lagoas em 1923, Ranulfo trabalhou desde cedo com serviços braçais e constituiu família — são sete filhos, netos, bisnetos e até tataranetos. Alterna sua rotina entre a cidade, a fazenda e a casa da filha caçula em Campo Grande.

Também reserva tempo para o lazer: gosta de pescar em Corumbá e fez questão de mencionar sua admiração por “Joice e os navios”.

Sobre continuar dirigindo, é categórico: “Pra mim, o importante é ter minha vida com liberdade”. Apesar dos pedidos da família para que ele use um motorista, Ranulfo recusa.

“Você combina com o motorista às 7h, ele chega às 9h. E eu não sou homem de esperar!”

Prudência, no entanto, não falta. “Não passo de 70 km/h. Guio na minha faixa. Quem tiver com pressa, me poda. Respeito muito a lei”, comentou.

Exemplo raro

Ranulfo está entre os poucos condutores centenários em atividade no país. Segundo levantamento do Detran-MS, há atualmente 208 motoristas com mais de 90 anos com CNHs ativas no estado.

De janeiro a abril deste ano, 15 condutores dessa faixa etária renovaram a habilitação. Mas com mais de 100 anos, ele lidera essa lista.

O médico perito que realizou a avaliação, Osvaldo Góis Figueiredo, se disse comovido com o atendimento. “Estou feliz de fazer o exame de um caboclo bom como você. Mas lembra de usar os óculos, hein?”, brincou.

Seu Ranulfo durante a renovação da CNH – Foto: Rachid Waqued/Detran-MS

A legislação atual determina que condutores a partir dos 70 anos renovem a CNH a cada três anos. Para esse público, o Detran-MS oferece desconto de 70% na taxa de renovação — parte de uma política voltada à acessibilidade para idosos.

Emoção familiar

A filha mais nova de Ranulfo, Renata Alves, se emocionou ao saber que o pai havia sido aprovado na avaliação médica. Interrompeu uma audiência de trabalho para agradecer. “Agora está todo mundo aqui gritando de alegria. Muito obrigada por tratarem meu pai com dignidade. As pessoas idosas precisam disso.”

Ao sair da agência com a CNH renovada em mãos, Ranulfo sorriu, apontou para o céu e brincou: “Daqui a três anos, vocês voltam. O véinho vai renovar de novo.”

E, se depender dele, vai mesmo. “Meu sonho tá realizado. Agora é pedir a Deus pra continuar com saúde. Esse é meu único pedido.”

*Com informações do Detran-MS