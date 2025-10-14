Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ENERGIA

Apagão atinge regiões de oito cidades em MS e bairros de Três Lagoas durante a madrugada

Incêndio em subestação do Paraná provocou falha no sistema elétrico nacional

Fernando de Carvalho

Oito municípios de MS ficaram sem luz na madrugada de terça-feira - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Oito municípios de MS ficaram sem luz na madrugada de terça-feira - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O apagão registrado na noite desta segunda-feira (14) afetou oito municípios e parte de Três Lagoas, segundo informações das concessionárias Energisa e Neoenergia Elektro.

O incidente teve início às 23h31 (horário local) e foi provocado por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, que integra o Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a falha levou à interrupção temporária do fornecimento em diferentes regiões do país. Em Mato Grosso do Sul, Bodoquena, Fátima do Sul e Aquidauana ficaram totalmente sem energia, enquanto Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó foram parcialmente afetadas.

Já nas áreas atendidas pela Neoenergia Elektro, nenhuma cidade foi atingida na totalidade. Segundo a empresa, apenas alguns bairros de Três Lagoas ficaram sem energia, o que corresponde a 1% dos consumidores locais.

O fornecimento foi restabelecido gradualmente, e às 1h15 da madrugada o serviço estava 100% normalizado.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o apagão foi pontual e destacou a rapidez na resposta do sistema.

“Na verdade, um problema elétrico numa subestação de grande porte no Paraná, uma subestação da Eletrobras, gerou em cadeia, naturalmente, e isso funciona de forma muito organizada e praticamente de forma automatizada pelo nosso Operador Nacional do Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil (…). Restabelecemos em uma hora e meia 100% de todos os estados. É a demonstração da robustez da nossa transmissão nacional”, afirmou.

Silveira reforçou que o episódio não foi causado por falta de energia, mas por um dano na infraestrutura de transmissão. “É importante que a população entenda o que acontece nesse momento. Não é falta de energia. É um problema na infraestrutura que transmite a energia”, explicou.

O ONS informou que as causas da ocorrência ainda estão em análise e que um relatório técnico será divulgado nos próximos dias. Desde a madrugada, o fornecimento segue totalmente normalizado em todo o Mato Grosso do Sul.

