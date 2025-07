Apenas 22% da população-alvo realiza mamografia em MS, aponta levantamento

Em Mato Grosso do Sul, apenas 22,49% das mulheres na faixa etária recomendada realizam o exame de mamografia, segundo dados do Observatório de Oncologia do movimento Todos Juntos Contra o Câncer. O índice está próximo da média nacional, de 23,7%, e bem abaixo da meta recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere uma cobertura de pelo menos 70% das mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos.

A baixa cobertura preocupa diante dos números: em 2023, o estado registrou 264 mortes em decorrência do câncer de mama. Este é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 73.610 novos diagnósticos da doença por ano no país. A detecção precoce pode garantir até 95% de chance de cura.

Distribuição das Mamografias em Mato Grosso do Sul

Em 2024, Mato Grosso do Sul realizou 55.275 mamografias, sendo 29.773 realizadas em Campo Grande, seguida por 11.962 exames em Nova Andradina e 8.339

em Dourados. Do total de exames aprovados, a maior parte foi feita por mulheres de 40 a 49 anos (37,71%), seguidas pela faixa de 50 a 59 anos (36,71%) e por mulheres de 60 a 69 anos (22,84%) — justamente o público-alvo da recomendação da OMS.

Outro desafio enfrentado no estado é o deslocamento: 39,71% das pacientes tiveram que sair do próprio município para conseguir realizar o exame, número que supera a média nacional, de 32%.