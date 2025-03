Apenas três unidades de saúde têm atendimento pediátrico pela manhã e tarde na Capital

A escala médica desta quinta-feira (27) divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) prevê menos profissionais de atendimento infantil em comparação ao atendimento destinado ao público adulto.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cel. Antonino, seis médicos atendem o público infantil no turno da manhã, tarde e noite.

O UPA Universitário e Centros Regionais de Saúde (CRS) Tiradentes também contam com atendimento pediátrico pela manhã, assim como no período datarde e noite.

Além do UPA Universitário, UPA Cel. Antonino e CRS Tiradentes, as outras unidades de saúde com atendimento pediátrico são UPA Moreninha, UPA Leblon e CRS Nova Bahia.