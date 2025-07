Apenas três unidades de saúde têm pediatras plantonistas na manhã desta terça-feira

De acordo com a escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), três unidades de saúde da Capital contam com atendimento pediátrico durante os períodos da manhã e da tarde desta terça-feira (8): as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Coronel Antonino e Universitário, além do Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

Durante o período noturno, o número de unidades com plantão pediátrico aumenta para seis. Além das três mencionadas, a escala prevê atendimento infantil também na UPA Moreninha, UPA Leblon e CRS Nova Bahia.

Já para o público adulto, todas as unidades de urgência e emergência de Campo Grande contam com atendimento médico ao longo de todo o dia — manhã, tarde e noite.

Confira a escala completa divulgada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande: