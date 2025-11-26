Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Apesar de superávit em outubro, déficit acumulado pressiona meta fiscal do governo

Resultado é o quarto melhor para outubro desde 1997, mas despesas seguem em alta

Arthur Ayres

Tesouro Nacional divulgou superávit primário de R$ 36,5 bilhões em outubro - Foto: Divulgação/Agência Brasil
Tesouro Nacional divulgou superávit primário de R$ 36,5 bilhões em outubro - Foto: Divulgação/Agência Brasil

As contas do Governo Central, que englobam Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social registraram superávit primário de R$ 36,5 bilhões em outubro, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira (26). O valor superou as expectativas do mercado e representa o quarto melhor resultado para o mês na série histórica iniciada em 1997.

Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, levantamento com instituições financeiras divulgado pelo Ministério da Fazenda, os analistas estimavam superávit de R$ 32,2 bilhões em outubro. Por ser início de trimestre, período em que se concentram pagamentos de tributos por instituições financeiras, outubro tradicionalmente apresenta superávits.

Apesar do desempenho positivo, o saldo ficou abaixo do registrado no mesmo mês de 2024, quando o superávit alcançou R$ 41 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. O resultado primário expressa a diferença entre receitas e despesas do Governo Central, desconsiderando os juros da dívida pública.

No acumulado de janeiro a outubro, o governo registra déficit primário de R$ 63,7 bilhões, o que mantém a pressão sobre o cumprimento da meta fiscal. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece meta de déficit zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que permite um déficit de até R$ 31 bilhões.

Esse limite de resultado negativo, porém, exclui despesas extraordinárias, como precatórios e o reembolso a aposentados e pensionistas afetados por fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Arrecadação recorde

O desempenho das contas públicas em outubro foi impulsionado pela arrecadação recorde no período, principalmente com Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

No caso do IR, a alta foi resultado do aumento da massa salarial, associado à expansão do emprego, e do rendimento de aplicações em renda fixa, favorecido pelos juros elevados. Já o crescimento do IOF decorre do decreto que elevou o tributo e que foi restabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após ter sido derrubado pelo Congresso.

Despesas

Mesmo com o avanço das receitas, o superávit de outubro veio acompanhado de forte aumento das despesas. Os gastos subiram 9,2% acima da inflação em comparação a outubro do ano passado, influenciados principalmente pela Previdência Social, pelas despesas com saúde e pelo pagamento de precatórios.

*Com informações da Agência Brasil

