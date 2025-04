Após ataque fatal, PMA instala câmeras para monitorar fauna e prevenir novos incidentes no Pantanal

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul iniciou, nesta segunda-feira (28), a instalação de câmeras trap na região do Touro Morto, no Pantanal, com o objetivo de monitorar a presença de animais silvestres, aumentar a segurança de moradores e turistas, além de reforçar o combate a crimes ambientais. ​

A ação ocorre após o ataque de uma onça-pintada que resultou na morte do caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, em uma propriedade rural na mesma região. A onça capturada posteriormente apresenta sinais de desidratação e problemas hepáticos e renais, o que pode ter influenciado seu comportamento agressivo.

As câmeras trap, ou armadilhas fotográficas, serão posicionadas em pontos estratégicos para registrar a presença de animais silvestres. As imagens captadas devem contribuir para pesquisas científicas sobre comportamento, distribuição e população das espécies, além de apoiar a fiscalização de práticas ilegais como a caça e a ceva — esta última, um tipo de isca usada para atrair animais, considerada crime ambiental.

A medida também visa ampliar a segurança em regiões de pesqueiros frequentadas por moradores locais e turistas. A presença de fauna de grande porte nas proximidades dessas áreas tem gerado preocupações em relação a possíveis incidentes.​

A PMA reforça orientações à população, como manter distância dos animais silvestres e jamais alimentá-los. Além de representar risco à segurança, esse tipo de interação pode alterar o comportamento dos bichos e comprometer o equilíbrio ecológico.​

