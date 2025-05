Após colisão em Porto Murtinho, motociclista morre na Santa de Casa

Um motociclista de 50 anos morreu nesta sexta-feira (23) após uma semana internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele estava em decorrência de um acidente ocorrido no último domingo (18) em Porto Murtinho. A vítima, identificada como Miguel Ojeda Galeano, era paraguaio naturalizado brasileiro. Ele sofreu uma colisão entre motocicletas na Rua Treze de Junho.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente envolveu duas motocicletas. O outro condutor, também paraguaio, relatou que seguia pela Rua Treze de Junho. Ao tentar virar à esquerda na Rua General de Oliveira, foi atingido pela moto de Miguel, que estaria em alta velocidade. O condutor recusou atendimento médico e não apresentava sinais de embriaguez no local.

Miguel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com sinais graves de trauma. Os sinais incluíam sangramento pelos ouvidos e boca. Ele foi transferido em vaga zero para atendimento especializado em Campo Grande. Durante a internação, apresentou piora no quadro neurológico. Apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos. O laudo médico apontou múltiplos traumas, como fratura na base do crânio, hematoma intraparenquimatoso, edema cerebral difuso, hemopneumotórax e diversas fraturas costais.

Detalhes do Acidente e Falecimento de Miguel Ojeda Galeano

A Polícia Civil registrou o caso como morte por causa indeterminada, uma vez que as informações sobre a dinâmica exata da batida ainda são inconclusivas. O corpo de Miguel foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para necropsia.