Após mais de 7 horas de bloqueio, BR-163 é liberada em Campo Grande

A BR-163, em Campo Grande, foi liberada no final da manhã desta quarta-feira (30), após mais de sete horas de bloqueio total provocado por uma manifestação ligada ao movimento pela reforma agrária.

A interdição, que começou por volta das 5h30 da manhã no km 466, gerou um congestionamento superior a 7 quilômetros e impactou fortemente o tráfego em um dos principais eixos rodoviários da capital sul-mato-grossense.

Segundo os organizadores da mobilização, a decisão de liberar a via ocorreu após uma sinalização de resposta do governo federal. Os manifestantes, que exigem a presença do presidente do Incra (César Fernando Schiavon) e do ministro do Desenvolvimento Agrário (Paulo Teixeira), voltaram à sede do Incra em Campo Grande, onde pretendem continuar a mobilização.

Durante o bloqueio, apenas veículos de serviços essenciais, como ambulâncias e transporte escolar, tiveram passagem liberada.

A mobilização faz parte de uma série de protestos que ocorrem em diversos estados e que reivindicam avanços na política de assentamentos rurais. Em Mato Grosso do Sul, os organizadores afirmam que há mais de 12 mil famílias acampadas aguardando regularização de terras.