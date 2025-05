Após protestos em rodovias federais, PRF recebe reforço do Grupo de Choque Nacional em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobilizou nesta semana o Grupo de Choque Nacional da corporação para reforçar a segurança em Mato Grosso do Sul. O efetivo especializado foi deslocado para Campo Grande e ficará em regime de pronto emprego para atuar em eventuais interdições em rodovias federais.

A medida foi adotada após o registro de manifestações nos últimos dias que causaram bloqueios temporários em trechos de BRs que cortam o estado. A PRF informou que a atuação do grupo segue protocolos técnicos e será baseada em parâmetros legais, com foco na garantia do direito de ir e vir e na fluidez do tráfego.