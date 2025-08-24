Aposta de Dourados fatura R$ 50 mil na Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 35 milhões

Veículos de Comunicação
Adriano Hany

Uma aposta registrada em Dourados acertou cinco das seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena e faturou R$ 50.671,85 no concurso 2.905, realizado no sábado (23). Os números sorteados foram: 4, 17, 18, 26, 43 e 52.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o volante vencedor foi feito pelo canal eletrônico oficial, em aposta simples, de cota única e seis dezenas, no valor mínimo de R$ 6.

No Brasil, outras 38 apostas também cravaram a quina e receberam o mesmo valor. Já a quadra contemplou 3.318 jogadores em todo o país, entre eles 67 apostas de Mato Grosso do Sul, que levarão R$ 981,75 cada.

Próximo Sorteio da Mega-Sena

O prêmio principal, porém, não teve vencedores e acumulou. Para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (26), a estimativa é que o valor chegue a R$ 35 milhões.

O pagamento dos prêmios estará disponível a partir do próximo dia útil. Os ganhadores devem apresentar o bilhete original em uma agência da Caixa Econômica Federal para retirar o valor.

