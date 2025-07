Apreensão de aves silvestres em Campo Grande inclui espécie ameaçada de extinção

Uma ação conjunta realizada pela Polícia Militar Ambiental e pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) resultou na apreensão de 22 aves silvestres mantidas irregularmente em uma residência no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. A fiscalização ocorreu na quinta-feira (3).

Os animais estavam em cativeiro sem autorização legal e não possuíam registro no SISPASS — sistema federal que controla a criação amadora de passeriformes. Entre os pássaros encontrados, um chamou atenção das equipes: um bicudo (Sporophila maximiliani), espécie classificada como criticamente ameaçada de extinção e cuja conservação é considerada prioritária pelas autoridades ambientais.

Diante da irregularidade, foi aplicada multa administrativa no valor total de R$ 15.500,00. Do montante, R$ 10.500,00 referem-se à manutenção ilegal das aves, e outros R$ 5.000,00 especificamente pela posse do bicudo.

As 22 aves foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde receberão avaliação e cuidados veterinários antes de uma possível reintegração à natureza.

O responsável foi conduzido à sede da Decat e responderá criminalmente com base na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), que prevê sanções para posse e manutenção irregular de animais da fauna nativa brasileira.

*Com informações da PMA