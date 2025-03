Aprovados no Revalida 2024 já podem escolher universidade para revalidação de diplomas

Os médicos aprovados na segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Ensino Superior Estrangeiras (Revalida) de 2024 devem indicar, a partir desta segunda-feira (24), a universidade onde desejam validar seu diploma para exercer a profissão no Brasil.

A etapa seguinte ao exame consiste na análise do diploma e do currículo acadêmico dos profissionais formados no exterior. Cada universidade parceira tem seus próprios critérios e exigências, podendo solicitar documentos pessoais adicionais, além do diploma original.

As notas definitivas da segunda etapa do exame foram divulgadas na última sexta-feira (21) e já estão disponíveis no Sistema Revalida. Os resultados individuais podem ser consultados com CPF e senha pessoal.

Além disso, foram publicados os pareceres sobre recursos e os espelhos das correções da prova prática. A relação final dos aprovados também foi publicada no Diário Oficial da União.