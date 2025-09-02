Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ESPORTES

Aquidauana recebe 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS

Competição reúne mais de 300 atletas de cinco municípios entre 5 e 7 de setembro

Fernando de Carvalho

Competição reúne mais de 300 atletas de cinco municípios - Foto: Apoliana Sanches/ Arquivo Fundesporte
Competição reúne mais de 300 atletas de cinco municípios - Foto: Apoliana Sanches/ Arquivo Fundesporte

Aquidauana será palco da segunda etapa regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) 2025, entre os dias 5 e 7 de setembro. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 5, às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo.

A competição reunirá cerca de 324 atletas, representando os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá e Jardim. As disputas incluem as modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Novo formato amplia participação

Neste ano, os JAMS adotaram um modelo regionalizado. Pela primeira vez, o torneio conta com seis fases antes da etapa final, o que amplia o calendário e possibilita maior participação de equipes da categoria adulta.

Antes, as disputas eram concentradas em uma única fase, com número reduzido de vagas, o que deixava muitos municípios de fora. Agora, cada regional classifica seus campeões para a fase decisiva, que também terá a presença da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande.

“O novo formato aproxima os municípios e estimula uma rivalidade saudável. Em 2023, cada modalidade tinha apenas oito equipes. Agora, os campeões regionais garantem vaga na grande final”, explicou Leandro Ferreira da Fonseca, diretor-geral dos JAMS.

Etapas e classificados

A primeira etapa dos jogos foi realizada em Ponta Porã, de 15 a 17 de agosto, com classificações nas quatro modalidades:

  • Basquete feminino e masculino – Ponta Porã
  • Handebol feminino e masculino – Ponta Porã
  • Futsal feminino – Antônio João
  • Futsal masculino – Aral Moreira
  • Voleibol feminino – Ponta Porã
  • Voleibol masculino – Aral Moreira

As próximas etapas regionais serão disputadas em Paranaíba, Maracaju, Coxim e Naviraí. No total, 43 municípios estão inscritos nos JAMS 2025.

*Com informações da Fundesporte

