Aquidauana recebe exposição Itinerâncias com obras de artistas regionais

A cidade de Aquidauana receberá, de 11 a 21 de agosto, a exposição Itinerâncias no Centro Cultural do Câmpus da UFMS (CPaq). A mostra integra as celebrações dos 46 anos da instituição e reúne obras originais de artistas de Mato Grosso do Sul. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.

O acervo, que inclui trabalhos de nomes como Adilson Schieffer, Brum Bucker, Humberto Espíndola e Ilton Silva, já passou pela Cidade Universitária, em Campo Grande, e percorrerá todos os câmpus da UFMS até o fim de 2025.

A diretora de Cultura, Arte e Popularização da Ciência da Pró‑Reitoria de Extensão e Cultura, Rozana Valentim, destacou que a circulação da mostra é uma forma de ampliar o acesso às produções locais.

“Conhecer as representações artísticas de Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de valorizar nossa história e identidade por meio da arte”, afirmou.

A exposição também presta homenagem aos artistas Adilson Schieffer e Jonir Figueiredo, que faleceram neste ano. Figueiredo participou da abertura da mostra em junho, pouco antes de sua morte.

O Centro Cultural do CPaq, inaugurado em 2024, foi criado para ser um espaço de interação entre a universidade e a comunidade de Aquidauana. Ele está localizado na Rua Pandiá Calógeras, 387, no Centro da cidade.

*Com informações da UFMS