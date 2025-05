Arapuca Literária vai movimentar a próxima semana em Campo Grande

De 28 a 31 de maio, o Sesc MS promove a Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura, no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. A programação convida o público a mergulhar na força da palavra e em suas múltiplas formas de expressão, com atividades que transitam entre literatura, performance, teatro e audiovisual. A entrada é gratuita, mas é preciso reservar os ingressos, que estão sujeitos à lotação do espaço.

Abrindo a programação na quarta-feira (28), às 19h, o Arte da Palavra – Circuito de Autores promove um encontro com os escritores Mazinho Souza (GO) e Stéfanie Sande (MT), com mediação de Marcelle Saboya. O bate-papo reúne vozes potentes da nova literatura brasileira em reflexões sobre processo criativo, escrita e publicações. A ação contará com acessibilidade em Libras, a classificação é livre.

Na quinta-feira (29), às 19h, o projeto MIOLO apresenta a performance literária “De Uma a Outra Ilha”, que propõe uma leitura sensorial da obra da poeta Ana Martins Marques. O espetáculo une poesia, dança contemporânea e tecnologia visual em uma coreografia audiovisual construída ao vivo. A leitura é feita por Wellington Furtado Ramos e Alessandra Coelho, com intervenções de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges. Após a apresentação, o público poderá participar de uma conversa sobre a obra. A apresentação tem classificação livre.

Na sexta-feira (30), às 19h, entra em cena o espetáculo “O Peso do Pássaro Morto”, da Cia Vadabordo (SP). A peça acompanha a trajetória de uma mulher dos 8 aos 52 anos, abordando temas como luto, violência, maternidade e resistência. Em uma narrativa profunda e sensível, o espetáculo revela camadas da experiência feminina, convidando o público à empatia e reflexão. A classificação é de 16 anos.

Encerrando a semana, no sábado (31), às 16h, o Cine Clubinho exibe a animação “Nahuel e o Livro Mágico” (2020), dirigida por Germán Acuña. A história acompanha Nahuel, um menino que teme o mar, mas embarca em uma jornada fantástica após encontrar um livro mágico e precisar resgatar seu pai das mãos de um feiticeiro. Uma aventura cheia de emoção, coragem e descobertas, a classificação é de 10 anos.

Serviço – O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.