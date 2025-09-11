Arauco lança portal para monitorar R$85 mi do Projeto Sucuriú em Inocência

A Arauco lançou nesta quarta-feira (10) o site oficial do Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú – www.pes-sucuriu.com.br. A plataforma digital permitirá que moradores de Inocência (MS) e região acompanhem, em tempo real, R$ 85 milhões em investimentos voltados à ampliação de serviços públicos e ao desenvolvimento social.

Durante a cerimônia de lançamento, realizada no Espaço Cultural Lázara Lessonier, autoridades e executivos da companhia ressaltaram que a ferramenta garante transparência e prestação de contas. Além disso, ela alinha-se ao Plano Diretor do município.

“Este portal nos permite compartilhar, de forma rápida e transparente, o status do que está em andamento, além dos compromissos cumpridos e dos resultados que já estão transformando a vida das comunidades que nos acolhem”, afirmou Theófilo Militão, Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco.

O portal, responsivo e acessível por tablets e celulares, reúne informações sobre nove eixos estratégicos: Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Trabalho e Renda, Transporte, Saneamento, Habitação e Ordenamento Territorial/Preservação Ambiental.

Estes temas foram definidos em diálogo com a população e lideranças locais, representadas por Comitês Gestores Setoriais que monitoram as entregas.

Entre os presentes na cerimônia estavam o Vice-prefeito Henrique Alves, secretários municipais de Finanças, Saúde, Educação e Assistência Social. O Presidente da Câmara, Valmes Carvalho; a Presidente da Associação Comercial, Luiza Peixoto. Além disso, o Presidente do Sindicato Rural, Osmar Garcia Pereira; o Secretário Adjunto da SEJUSP, Ary Carlos Barbosa, e a Procuradora Jurídica Paula Carósio Font estavam presentes.

Projeto Sucuriú e Investimentos da Arauco

O Projeto Sucuriú, que marca a entrada da divisão de celulose da Arauco no Brasil, envolve US$ 4,6 bilhões em investimentos. A construção de uma planta com capacidade para 3,5 milhões de toneladas/ano de fibra curta faz parte deste projeto. Localizado a 50 km de Inocência, o empreendimento deve começar a operar no final de 2027.

Durante as obras, mais de 14 mil oportunidades de trabalho serão geradas. Após o início das operações, 6 mil empregos diretos deverão ser mantidos nas unidades industrial, florestal e de logística.

Arauco e Desenvolvimento Regional

A Arauco, presente no Brasil desde 2002 e com cinco unidades industriais, reafirma que o projeto busca impulsionar o desenvolvimento regional. Fomentar renda e arrecadação de impostos e atrair novos investimentos é parte do plano. Sempre será orientada por práticas ESG e certificações ambientais, como o FSC®.