Área do Mandela passa por processo de recuperação ambiental

A área onde ficava a antiga comunidade Mandela está passando por um processo de recuperação. A região, classificada como Área de Preservação Permanente (APP), começou a receber intervenções para remoção de impactos da ocupação e prevenção de novas ocupações.

As ações tiveram início após o reassentamento das famílias e são executadas pela Prefeitura de Campo Grande. O trabalho envolve retirada de entulhos, nivelamento do solo, organização do escoamento da água, plantio de árvores e instalação de cercas. Também houve desligamento de ligações irregulares de água e energia.

A iniciativa segue normas previstas na legislação municipal, que regulamenta o uso e a preservação de APPs no município. O objetivo é restabelecer as condições ambientais da área e evitar uso fora dos padrões estabelecidos pela lei.

Os trabalhos começaram com o uso de máquinas para preparação do terreno. As próximas etapas envolvem o plantio e a definição de limites físicos da área para controle e monitoramento.

Com a saída das famílias e o encerramento da ocupação, o local passa a ser tratado como área de proteção, com intervenções voltadas à recuperação do solo, da vegetação e das funções ambientais da região.