Armas e quase 300 kg de drogas são apreendidos pela PRF em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 295 quilos de drogas e duas armas de fogo durante fiscalização na BR-262, em Miranda, nesta segunda-feira (8). Dois homens foram presos, e um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Abordagem na rodovia

A equipe abordou uma caminhonete ocupada por um motorista e um passageiro. O condutor declarou não ter Carteira Nacional de Habilitação. Durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380 em posse dos dois homens.

Drogas localizadas

No veículo, também foram apreendidos 254 quilos de cocaína e 41 quilos de haxixe distribuídos em tabletes. Nenhum dos suspeitos tinha autorização para portar as armas.

Prisão e encaminhamento

A dupla afirmou não saber da existência das drogas. No entanto, além do flagrante, os policiais identificaram que o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Miranda, junto com o entorpecente e o armamento apreendidos.

*Com informações da PRF