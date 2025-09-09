Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Armas e quase 300 kg de drogas são apreendidos pela PRF em Miranda

Revólver, pistola e entorpecentes foram encontrados em caminhonete

Fernando de Carvalho

Revólver, pistola e entorpecentes foram encontrados em caminhonete - Foto: Divulgação/PRF
Revólver, pistola e entorpecentes foram encontrados em caminhonete - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 295 quilos de drogas e duas armas de fogo durante fiscalização na BR-262, em Miranda, nesta segunda-feira (8). Dois homens foram presos, e um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Abordagem na rodovia

A equipe abordou uma caminhonete ocupada por um motorista e um passageiro. O condutor declarou não ter Carteira Nacional de Habilitação. Durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380 em posse dos dois homens.

Drogas localizadas

No veículo, também foram apreendidos 254 quilos de cocaína e 41 quilos de haxixe distribuídos em tabletes. Nenhum dos suspeitos tinha autorização para portar as armas.

Prisão e encaminhamento

A dupla afirmou não saber da existência das drogas. No entanto, além do flagrante, os policiais identificaram que o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Miranda, junto com o entorpecente e o armamento apreendidos.

*Com informações da PRF

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos