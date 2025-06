Arraiá de São Judas Tadeu começa amanhã

O Santuário São Judas Tadeu, em Campo Grande (MS), realiza a partir dessa quinta-feira (5) até domingo (8), o tradicional “Arraiá do Santuário“. A programação une Santas Missas, fé, tradição, shows culturais e deliciosas comidas típicas. A entrada é gratuita.

“É uma bela oportunidade de promover a fé, a cultura local e a tradição, além de arrecadar recursos para as ações sociais que realizamos e para a reforma do nosso Santuário”, afirma o padre Alex Messias, reitor do Santuário.

De quinta-feira (5) a sábado, além das Santa Missas, shows culturais e apresentações de quadrilha, o Santuário contará com uma Praça de Alimentação devidamente decorada para a festividade.

No espaço, haverá barracas de comidas típicas das festas juninas, com um cardápio diversificado que inclui milho cozido, pamonha, canjica, maça do amor, quentão, além de pratos como arroz de carreteiro, cachorro-quente, espetinho com mandioca, pastel, doces, entre outras opções.

A Praça terá também espaço para brincadeiras. No domingo, fechando a programação, será servido churrasco, com preço de R$ 45 o convite, com opção de adquirir e levar para casa.

Programação

Dia 05 – Quinta-feira:

19h: Abertura da praça de alimentação

19h30: Santa Missa com Investidura de Novos Servidores do Santo Altar

21h15: Quadrilha da Infância Missionária e Adolescência Missionária – IAM

21h30: Show com Guthy Leite e convidado

Dia 06 – Sexta-feira:

19h: Abertura da praça de alimentação

19h30: Santa Missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus

20h45: Leilões

21h: Show com Chicão Castro do Forró

Dia 07 – Sábado:

18h: Abertura da praça de alimentação

18h30: Santa Missa

20h15: Quadrilha da Catequese

20h35: Leilões

20h50: Show Cultural

Dia 08 – Domingo: Churrasco

11h: Início da entrega das marmitas

11h30: Abertura dos portões e caixas

12h: Início do show com João Lucas e Cleiton

12h: Benção do churrasco

12h45: Leilões

13h30: Show com Giva e Eduardo

14h: Encerramento do buffet

Serviço: O Santuário São Judas Tadeu está localizado na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América. Convites e informações: 67 98478-1711