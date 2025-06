Arraiá do Santuário São Judas terá 4 dias de música, fé e comidas típicas

O tradicional Arraiá do Santuário São Judas Tadeu será realizado nesta semana, entre os dias 5 e 8 de junho, em Campo Grande (MS), com entrada gratuita. A programação integra celebrações religiosas, comidas típicas, apresentações culturais e shows ao vivo.

Segundo o reitor, padre Alex Messias, a festa é uma forma de vivenciar a espiritualidade e ao mesmo tempo valorizar a cultura popular. “É uma bela oportunidade de promover a fé, a cultura local e a tradição dos santos juninos, além de arrecadar recursos para as ações sociais que realizamos e para a reforma do nosso Santuário”, explicou.

Durante os três primeiros dias, de quinta a sábado, o público poderá participar das Santas Missas, assistir às apresentações de quadrilhas juninas e curtir os shows noturnos com artistas locais como Guthy Leite e convidado, Chicão Castro do Forró e atrações culturais no sábado. A programação ainda conta com leilões beneficentes.

A Praça de Alimentação será montada com ambientação típica e trará delícias como milho cozido, pamonha, canjica, maçã do amor, quentão, arroz de carreteiro, cachorro-quente, espetinho com mandioca, pastel e doces, além de brincadeiras para as crianças.

O encerramento será no domingo, dia 8 de junho, com churrasco ao custo de R$ 45, que pode ser consumido no local ou levado para casa. A partir das 12h, o público será recebido ao som das duplas João Lucas & Cleiton e Giva & Eduardo, com leilões e benção especial.

Confira a programação

Quinta (05/06)

19h – Abertura da praça de alimentação

19h30 – Missa com Investidura de Novos Servidores do Santo Altar

21h15 – Quadrilha IAM (Infância e Adolescência Missionária)

21h30 – Show com Guthy Leite e convidado

Sexta (06/06):

19h – Abertura da praça

19h30 – Missa ao Sagrado Coração de Jesus

20h45 – Leilões

21h – Show com Chicão Castro do Forró

Sábado (07/06)

18h – Abertura da praça

18h30 – Santa Missa

20h15 – Quadrilha da Catequese

20h35 – Leilões

20h50 – Show cultural

Domingo (08/06)

11h – Início da entrega das marmitas

12h – Shows com João Lucas & Cleiton e Giva & Eduardo

12h – Benção do churrasco

12h45 – Leilões

14h – Encerramento do buffet

📞 Informações e convites: (67) 98478-1711