Arrecadação de Sidrolândia atinge R$ 63 milhões no início de 2025

A Prefeitura de Sidrolândia arrecadou pouco mais de R$ 63,2 milhões entre janeiro e fevereiro deste ano, o que representa 15% do total previsto para 2025. As informações constam no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, publicado no Diário Oficial da Assomasul desta segunda-feira (7).



O levantamento mostra que as receitas correntes, compostas por impostos, taxas e transferências, foram responsáveis pela maior fatia da arrecadação. O destaque vai para as transferências da União e do Estado, que juntas somaram R$ 45,6 milhões.

Já os tributos municipais — como IPTU, ISS e contribuição para iluminação pública — arrecadaram R$ 12,9 milhões no período.

Em contrapartida, o município empenhou R$ 175,3 milhões em despesas, mas pagou efetivamente R$ 36,6 milhões, cerca de 21% desse total. A maior parte foi destinada a pessoal e encargos sociais, com R$ 24,6 milhões liquidados.

Outros R$ 8,2 milhões foram aplicados em “outras despesas correntes”, categoria que engloba contratos, manutenção e custeios diversos.