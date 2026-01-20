Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA

Artista de Corumbá lança música que dialoga com o carnaval de rua de Campo Grande

Faixa chega às plataformas em 12 de fevereiro, véspera da folia

Arthur Ayres

Silveira lança o single “Dia Nublado”, que mistura soul, R&B e ritmos afro-brasileiros em aposta para o carnaval - Foto: Manu Komiyama/Assessoria
Silveira lança o single “Dia Nublado”, que mistura soul, R&B e ritmos afro-brasileiros em aposta para o carnaval - Foto: Manu Komiyama/Assessoria

O cantor e compositor Silveira lança em 12 de fevereiro o single “Dia Nublado”, uma aposta para o carnaval de 2026 que combina soul music, R&B e ritmos do pagodão baiano, em diálogo direto com o carnaval de rua de Campo Grande.

Natural de Corumbá, o artista transforma uma experiência pessoal em música e propõe um olhar menos óbvio sobre o verão sul-mato-grossense, unindo romance, afetos e referências afro-brasileiras.

A canção narra uma paixão vivida em um dia nublado, contrapondo o clima cinzento à intensidade típica do carnaval. Segundo Silveira, a composição parte da ideia de romper com o estereótipo de que dias nublados são necessariamente tristes.

“A música fala sobre uma paixão de carnaval vivida em um dia que poderia ser péssimo e sobre a tentativa de fazer esse romance dar certo”, afirma.

A produção musical é assinada por Ton Alves e aposta em uma construção gradual. A faixa começa com um flow mais contido, influenciado pelo R&B e pela soul music, com destaque para o piano Rhodes, e cresce até um refrão marcado por percussões do pagodão baiano e do ijexá. Instrumentos como bacurinha e agogô reforçam a ligação com a rua e a celebração coletiva.

O time de músicos conta com Pedro Fernandes no piano, Kinho Guedes no baixo e Maurício Piri na percussão. A mixagem e a masterização ficaram a cargo de Alex Cavalheri.

Notícias Relacionadas

Além da música, o lançamento investe em uma proposta visual que foge do padrão digital. A capa do single é uma obra física, pintada à mão pela artista visual Érika Pedraza, que utilizou aquarela e técnicas acadêmicas para representar a transição do “nublado” para o “caloroso”. A imagem traz referências ao Arlequim, personagem associado à elegância e à paixão.

A coordenação artística e o figurino são assinados por Jéssika Rabello, que destaca o amadurecimento do coletivo AfroAfetos, presente nos carnavais de Campo Grande desde 2023. Para ela, o conceito estético do projeto busca romper visões limitantes e trabalhar a ancestralidade como símbolo de realeza.

“Geralmente a cultura preta é associada apenas à periferia, mas nosso projeto projeta um mundo de conquistas”, afirma.

Artista preto e LGBTQIAPN+, Silveira aposta em uma letra de caráter universal, aberta a diferentes formas de identificação. Entre as referências que influenciaram o processo criativo estão nomes da nova MPB e do pop nacional, como Liniker, Melly, Marina Sena e Gilsons, reforçando a proposta de unir intimidade e energia carnavalesca em uma mesma faixa.

*Com informações da Assessoria

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos