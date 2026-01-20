Artista de Corumbá lança música que dialoga com o carnaval de rua de Campo Grande

O cantor e compositor Silveira lança em 12 de fevereiro o single “Dia Nublado”, uma aposta para o carnaval de 2026 que combina soul music, R&B e ritmos do pagodão baiano, em diálogo direto com o carnaval de rua de Campo Grande.

Natural de Corumbá, o artista transforma uma experiência pessoal em música e propõe um olhar menos óbvio sobre o verão sul-mato-grossense, unindo romance, afetos e referências afro-brasileiras.

A canção narra uma paixão vivida em um dia nublado, contrapondo o clima cinzento à intensidade típica do carnaval. Segundo Silveira, a composição parte da ideia de romper com o estereótipo de que dias nublados são necessariamente tristes.

“A música fala sobre uma paixão de carnaval vivida em um dia que poderia ser péssimo e sobre a tentativa de fazer esse romance dar certo”, afirma.

A produção musical é assinada por Ton Alves e aposta em uma construção gradual. A faixa começa com um flow mais contido, influenciado pelo R&B e pela soul music, com destaque para o piano Rhodes, e cresce até um refrão marcado por percussões do pagodão baiano e do ijexá. Instrumentos como bacurinha e agogô reforçam a ligação com a rua e a celebração coletiva.

O time de músicos conta com Pedro Fernandes no piano, Kinho Guedes no baixo e Maurício Piri na percussão. A mixagem e a masterização ficaram a cargo de Alex Cavalheri.