Artista de Corumbá lança música que dialoga com o carnaval de rua de Campo Grande

O cantor e compositor Silveira lança em 12 de fevereiro o single “Dia Nublado”, uma aposta para o carnaval de 2026 que combina soul music, R&B e ritmos do pagodão baiano, em diálogo direto com o carnaval de rua de Campo Grande.
Natural de Corumbá, o artista transforma uma experiência pessoal em música e propõe um olhar menos óbvio sobre o verão sul-mato-grossense, unindo romance, afetos e referências afro-brasileiras.
A canção narra uma paixão vivida em um dia nublado, contrapondo o clima cinzento à intensidade típica do carnaval. Segundo Silveira, a composição parte da ideia de romper com o estereótipo de que dias nublados são necessariamente tristes.
“A música fala sobre uma paixão de carnaval vivida em um dia que poderia ser péssimo e sobre a tentativa de fazer esse romance dar certo”, afirma.
A produção musical é assinada por Ton Alves e aposta em uma construção gradual. A faixa começa com um flow mais contido, influenciado pelo R&B e pela soul music, com destaque para o piano Rhodes, e cresce até um refrão marcado por percussões do pagodão baiano e do ijexá. Instrumentos como bacurinha e agogô reforçam a ligação com a rua e a celebração coletiva.
O time de músicos conta com Pedro Fernandes no piano, Kinho Guedes no baixo e Maurício Piri na percussão. A mixagem e a masterização ficaram a cargo de Alex Cavalheri.
Além da música, o lançamento investe em uma proposta visual que foge do padrão digital. A capa do single é uma obra física, pintada à mão pela artista visual Érika Pedraza, que utilizou aquarela e técnicas acadêmicas para representar a transição do “nublado” para o “caloroso”. A imagem traz referências ao Arlequim, personagem associado à elegância e à paixão.
A coordenação artística e o figurino são assinados por Jéssika Rabello, que destaca o amadurecimento do coletivo AfroAfetos, presente nos carnavais de Campo Grande desde 2023. Para ela, o conceito estético do projeto busca romper visões limitantes e trabalhar a ancestralidade como símbolo de realeza.
“Geralmente a cultura preta é associada apenas à periferia, mas nosso projeto projeta um mundo de conquistas”, afirma.
Artista preto e LGBTQIAPN+, Silveira aposta em uma letra de caráter universal, aberta a diferentes formas de identificação. Entre as referências que influenciaram o processo criativo estão nomes da nova MPB e do pop nacional, como Liniker, Melly, Marina Sena e Gilsons, reforçando a proposta de unir intimidade e energia carnavalesca em uma mesma faixa.
