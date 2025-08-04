Asfalto chega ao Nova Lima e muda rotina de moradores na zona norte de Campo Grande

Depois de mais de uma década enfrentando lama nas chuvas e poeira na seca, moradores do bairro Nova Lima, na zona norte de Campo Grande, começaram a ver mudanças concretas em 2025. Uma obra de pavimentação e drenagem está em andamento e já altera a rotina de quem vive na região.

Com mais de 41 mil habitantes, o Nova Lima é um dos bairros mais populosos da Capital. Apesar disso, grande parte das ruas seguia sem asfalto, acumulando promessas de melhorias que não saíam do papel.

Agora, um projeto viabilizado por convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura prevê a pavimentação de 137 mil metros quadrados e 2,5 mil metros de drenagem em mais de 30 vias.

Silvana mora há mais de 10 anos no bairro – Foto: Chico Ribeiro/Seilog

A dona de casa Silvana Mota, de 48 anos, mora há 12 anos na Avenida Cândido Garcia Lima e conta que precisou usar até sacolas nos pés para conseguir sair de casa em dias de chuva. “Na seca era a poeira que prejudicava a saúde. Foram muitos anos esperando”, diz.

Com 123 operários atuando na obra e investimento total de R$ 52,8 milhões — R$ 27,4 milhões de contrapartida estadual — a previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano. A movimentação no bairro já é visível e traz reflexos para o comércio local.

O autoelétrico Leandro Gomes da Silva, de 28 anos, afirma que o novo acesso está facilitando o dia a dia no trabalho. “Antes era complicado até para caminhar. Agora, com o asfalto chegando, já deu pra sentir a diferença”, relata.

Para o gerente comercial Flávio Oliveira Alves, de 56 anos, o cenário representa uma oportunidade. “Nunca abri negócio aqui por causa do estado das ruas. Agora o bairro tem outra cara, está ficando mais atrativo para empreender.”

