Asfalto novo e ciclovia reduzem acidentes na Duque de Caxias

A avenida Duque de Caxias, um dos principais corredores de Campo Grande, foi totalmente revitalizada. As obras de recapeamento, finalizadas neste mês de agosto, abrangeram 19,6 quilômetros, em ambos os sentidos, com investimento total de R$ 32,4 milhões,.

O projeto foi dividido em dois trechos de 9,8 km cada. Um deles, entre a rotatória do Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional, recebeu aporte de R$ 15,9 milhões. O outro, em sentido oposto, custou R$ 16,5 milhões, viabilizados por convênio entre prefeitura, bancada federal e recursos estaduais.

Corredor estratégico

Localizada na região oeste da cidade, a Duque de Caxias é a principal saída para Aquidauana e rota de acesso ao Pantanal pela BR-262. A via atende cerca de 100 mil moradores dos bairros vizinhos e recebe diariamente fluxo estimado em 11,3 mil veículos, sendo 4 mil caminhões e 1.200 ciclistas.

Reflexos para a comunidade

Diego Humberto apontou queda nos acidentes após recapeamento – Foto: Chico Ribeiro/Seilog

A revitalização já traz reflexos no cotidiano. O empresário Diego Humberto Xavier de Araújo, dono de uma borracharia na Nova Campo Grande, relatou queda nos acidentes e valorização do bairro.

“Antes, esse trecho era cheio de remendos e buracos. Hoje, com a ciclovia e o asfalto novo, os acidentes diminuíram bastante. O comércio também melhorou e já penso em ampliar o negócio”, afirmou.

A obra incluiu 2,8 km de ciclovia, o que trouxe mais segurança para quem usa bicicleta como transporte. Moradora do Indubrasil, Márcia Pereira da Silva disse que o tempo para levar os filhos à escola caiu de 30 para 15 minutos.

“Ninguém respeitava os ciclistas. Agora ficou muito mais seguro transitar por aqui”, destacou.

A farmacêutica Rafaelle dos Santos Souza também percebeu mudanças.

“Depois dessas obras, melhorou muito. O comércio cresceu porque antes era difícil circular de carro, bicicleta ou moto. Agora, com a ciclovia e o asfalto, o fluxo de clientes dobrou”, contou.

