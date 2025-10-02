Asilo São João Bosco promove ação cultural e desfile na semana do idoso

A Semana do Idoso do Asilo São João Bosco ocorrerá de 04 a 10 de outubro, no período vespertino, com foco em convivência, bem-estar e valorização da vida. A abertura será no sábado (04/10), às 16h, com missa pelos idosos. O destaque da programação é o Desfile Primavera, na segunda (06/10), às 15h, realizado com a parceria da MS Florestal. A iniciativa do Asilo São João Bosco reunirá voluntários, música e decoração para celebrar a data. Além disso, o evento colocará os residentes no centro das atenções. O Desfile Primavera foi pensado para estimular autoestima e participação ativa.

Durante a semana, atividades culturais e recreativas vão compor uma agenda variada: roda musical (07/10, 15h), piquenique (08/10, 15h) e, na quinta (09/10), peça teatral apresentada por alunos da Escola Municipal Elpídio Reis pela manhã (9h). Além disso, haverá oficina de culinária com broa de milho à tarde (15h) e visita do Santíssimo. Na sexta (10/10, 15h), a programação se encerra com lanche coletivo e bingo, promovendo integração entre residentes, equipe e voluntários.

Foi ressaltado pela organização que todas as ações serão supervisionadas pelas equipes de Assistência Social, Pedagogia e Nutrição. As atividades no Asilo São João Bosco são estruturadas para favorecer autonomia, memória afetiva e socialização dos participantes.

A MS Florestal, parceria do asilo contribuirá com voluntariado, ambientação e música, buscando criar um ambiente festivo e acolhedor para os idosos ao longo da semana.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é instituição sem fins lucrativos que, em 2025, completa 102 anos de missão social. Atualmente, cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade são atendidos com moradia. Eles recebem seis refeições diárias, cuidadores 24h, e serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição e pedagogia. Além disso, há atividades recreativas, culturais e religiosas, com apoio emocional e espiritual. A manutenção depende do Fundo Municipal do Idoso (30%) e de doações da população (70%). Este asilo proporciona um apoio valioso e essencial aos seus residentes.

Programação (04 a 10 de outubro)

04/10 – 16h — Missa pelos idosos (Capela do Asilo São João Bosco)

Como ajudar

Doações via Pix: [email protected]

Participe de eventos beneficentes e bazar

de eventos beneficentes e Doe alimentos, produtos de higiene/limpeza e fraldas geriátricas (6h–18h)

alimentos, produtos de higiene/limpeza e (6h–18h) Destine parte do Imposto de Renda

parte do Seja voluntário/visitante: visitas diárias ( 9h–10h30 ou 15h–16h30 )

visitas diárias ( ou ) Bazar do Asilo São João Bosco: seg–sex 8h–11h30 / 13h–16h30; sáb 8h–11h

Contato — Asilo São João Bosco

Endereço: Rua José Nogueira Vieira, 1900, Bairro Tiradentes

Telefone: (67) 3345-0500 | WhatsApp: (67) 98402-7626

Instagram: @asilosaojoaobosco | @bazar.asilosaojoaobosco

Site: www.asilosaojoaobosco.org.br