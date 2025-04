Asilo São João Bosco sorteia carro zero em ação solidária

Com o objetivo de manter os serviços oferecidos a 92 idosos acolhidos, o Asilo São João Bosco, em Campo Grande (MS), lançou uma campanha de arrecadação por meio de um Sorteio Solidário. O prêmio é um Fiat Mobi zero-quilômetro e o sorteio ocorrerá no dia 21 de junho, com base nos resultados da Loteria Federal.

A ação busca complementar os recursos financeiros da entidade, cuja manutenção depende majoritariamente da colaboração da sociedade. “Quando apoiamos iniciativas como essa, estamos cuidando do nosso próprio passado e futuro”, afirma a presidente do asilo, Isis Magalhães.

Isis destaca que o engajamento da população é essencial para garantir um acolhimento digno à população idosa. Desde a fundação, estima-se que mais de 7.800 pessoas já tenham sido assistidas pela instituição, hoje centenária.

Atualmente, 70% dos recursos do asilo vêm de doações privadas, enquanto 30% têm origem pública, como o repasse do Fundo Municipal do Idoso e contribuições autorizadas via conta de energia.

Para manter esse funcionamento, os interessados podem adquirir bilhetes do sorteio pelos números (67) 98402-7626 e (67) 98402-7683 no WhatsApp, ou pelo fixo (67) 3345-0500.

Além disso, o asilo aceita doações via Pix e também incentiva o voluntariado em diversas áreas, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e eventos recreativos. Doações materiais, especialmente fraldas geriátricas, também são bem-vindas.

História e compromisso social

Fundado em maio de 1923, o Asilo São João Bosco é uma das instituições sociais mais tradicionais do estado. A atual sede, no bairro Tiradentes, foi inaugurada em 1976 em terreno doado pela Prefeitura de Campo Grande.

A missão da entidade vai além do cuidado físico: visa promover a dignidade, o bem-estar emocional e a integração social dos idosos. Os serviços oferecidos incluem nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia e atividades lúdicas, sempre com ênfase na manutenção dos vínculos familiares.