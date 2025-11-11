ASL encerra temporada do Clube de Leitura com homenagem a Mia Couto

A última edição do programa Leituras & Conversas de 2025 será realizada nesta quinta-feira (13), às 19h30, no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), em Campo Grande. O encontro fecha o calendário anual do clube de leitura com um debate sobre a obra do escritor moçambicano Mia Couto. A entrada é gratuita e o evento será presencial.

A programação inclui palestra da pesquisadora Juliana Rahe, doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de mato Grosso do Sul (UFMS), que abordará a trajetória de Mia Couto e a relevância de sua produção na literatura africana contemporânea. O autor de Terra Sonâmbula é reconhecido mundialmente por unir oralidade, poesia e crítica social em suas narrativas, tendo recebido prêmios como o Camões e o Neustadt International Prize for Literature.

O encontro é coordenado pelas acadêmicas Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco. Durante o ano, o clube de leitura da ASL promoveu debates sobre autores regionais, nacionais e internacionais, entre eles Clarice Lispector, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda e Dalton Trevisan e o projeto busca estimular a leitura e o diálogo sobre diferentes expressões literárias.

Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco coordenam o encerramento das atividades de 2025 da Academia – Foto: Divulgação



Serviço