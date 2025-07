Poemas que "emocionam e denunciam" marcam premiação da ASL no Concurso “Oliva Enciso”

Nesta quinta-feira (24), a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza a entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de Poesias “Oliva Enciso”, que teve início em junho com o objetivo de estimular a produção literária no Estado. O evento será realizado às 19h30, no auditório da entidade, em Campo Grande, com entrada gratuita e aberto ao público.

Entre as obras classificadas, os temas vão de denúncia social à valorização da ancestralidade e do território, com versos marcantes como “Você achou que a carne negra era mais barata” e “Nesse tempo água era que nem vida”. Os poemas serão apresentados por acadêmicos da ASL durante a cerimônia, que também homenageia a professora, política e escritora Oliva Enciso, pioneira na educação e cultura de Mato Grosso do Sul.

“Nesse tempo água era que nem vida

Tinha gosto e cheiro d’alma

Transparente

Como brisa mansa

Gingando a rede com calma”

(Trecho de um dos poemas classificados – que serão revelados na Noite -)

O concurso premiou os três primeiros colocados com valores em dinheiro: R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º e R$ 1 mil para o 3º. O poema vencedor foi “Padilhas e Mulambos”, de Rayanne Jarcem de Oliveira; seguido por “Aguada”, de Marcia Regina Scherer, e “A parte que falta”, de Ibelize Santos.

A seleção foi feita por uma comissão de escritores membros da ASL, que analisaram cerca de 400 textos enviados por participantes de diversas cidades do Estado. A avaliação considerou critérios como originalidade, domínio da linguagem poética e expressividade literária.

“Sou o que não se ensina nos livros da escola,

mas se aprende quando o mato fala.

Se me apagarem daqui,

vou virar estrela, daquelas que orientam caminho.”

(trecho de um dos poemas classificados – que serão revelados na Noite -)

Outros sete autores também receberão certificações por suas colocações com os poemas: 4º lugar, “Bixa-terra” (Júlio Oliveira Costa, Campo Grande); 5º, “Hoje escrevi uma matéria” (Renata Boeira, Dourados); 6º, “Esperança” (Angélica Cardoso Rodrigues, Jardim); 7º, “Alvorada no Pantanal das palavras” (Tácito Lourenço Baptista, Dourados); 8º, “Entre dois mundos” (Jurema Cristaldo, Campo Grande); 9º, “O amor respira por aparelhos” (Keyla Coelho, Bandeirantes); e 10º, “Nas vielas do presente” (Fabiano Baumgardt, Campo Grande).



“Reforçamos nosso compromisso em ampliar o acesso à literatura e divulgar o talento local”, afirmou o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ao destacar o papel do concurso na valorização das letras e na revelação de novas vozes da poesia sul-mato-grossense.

O concurso contou com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), e permitiu o envio de apenas um poema por participante, com uso de pseudônimos para garantir a imparcialidade na avaliação.