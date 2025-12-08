Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA

ASL promove 4ª Cantata Natalina com oito corais no dia 12, em Campo Grande

Evento encerra a programação anual da ASL e será realizado na Rua 14 de Julho, às 19h

Arthur Ayres

Apresentação gratuita reúne corais da Capital em celebração ao espírito natalino - Foto: Divulgação/Governo de MS
Apresentação gratuita reúne corais da Capital em celebração ao espírito natalino - Foto: Divulgação/Governo de MS

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, na próxima sexta-feira (12), a 4ª Cantata Natalina, e reúne oito corais de Campo Grande em uma noite dedicada às canções que celebram o espírito do Natal. A entrada é gratuita.

A apresentação começa às 19h, no auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco, e marca o encerramento das atividades culturais da Academia em 2025 e reforça a tradição incorporada ao calendário anual da instituição. Coordenada pelo acadêmico Américo Calheiros, a Cantata pretende promover integração cultural e oferecer ao público um repertório composto por músicas natalinas tradicionais e composições que reforçam mensagens de paz.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, destaca que a apresentação faz parte do compromisso da instituição com a valorização cultural no Estado.

“Para a Academia, o evento é uma ação em prol do fortalecimento cultural do Natal em Campo Grande, procurando trazer mensagens de paz,” afirmou.

O coordenador da Cantata, Américo Calheiros, reforça o sentido simbólico do encontro.

“As cantatas natalinas alegram o período natalino por todo o mundo. Todas, em seu caráter religioso, saúdam o nascimento de Jesus Cristo e propalam a paz mundial. Para os coros participantes, representa um feliz momento de troca de experiências e uma agradável confraternização,” disse.

Notícias Relacionadas

CANTATAS NATALINAS – TRADIÇÃO CULTURAL

Com origem registrada desde o século IV, as cantatas natalinas fazem parte da expressão coral que atravessa séculos. No Brasil, a prática se difundiu em igrejas e, posteriormente, chegou a teatros, instituições e espaços públicos. Em Campo Grande, a ASL mantém a tradição ao reunir diferentes grupos vocais da Capital em um espetáculo que combina musicalidade, história e celebração comunitária.

Confira a Programação – 4ª Cantata Natalina da ASL

Ordem de apresentação dos corais:

  • Coral Fronteiras Abertas
  • Coral Arte Viva
  • Coro Lírico Cant’Arte
  • Coral Canto Livre
  • Coral Senhora de Fátima
  • Coral Espírita Scheilla
  • Coral Canto Fraterno
  • Coral da ACP – Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública

Cada grupo apresentará repertório natalino próprio, com clássicos, arranjos especiais e canções tradicionais brasileiras e internacionais.

Serviço

  • 4ª Cantata Natalina da ASL
  • Quando: 12 de dezembro de 2025, ás 19h;
  • Onde: Auditório da ASL – Rua 14 de Julho, 4653, Altos do São Francisco;
  • Entrada franca|Traje esporte

*Com informações da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos