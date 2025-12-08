ASL promove 4ª Cantata Natalina com oito corais no dia 12, em Campo Grande

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, na próxima sexta-feira (12), a 4ª Cantata Natalina, e reúne oito corais de Campo Grande em uma noite dedicada às canções que celebram o espírito do Natal. A entrada é gratuita.

A apresentação começa às 19h, no auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco, e marca o encerramento das atividades culturais da Academia em 2025 e reforça a tradição incorporada ao calendário anual da instituição. Coordenada pelo acadêmico Américo Calheiros, a Cantata pretende promover integração cultural e oferecer ao público um repertório composto por músicas natalinas tradicionais e composições que reforçam mensagens de paz.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, destaca que a apresentação faz parte do compromisso da instituição com a valorização cultural no Estado.

“Para a Academia, o evento é uma ação em prol do fortalecimento cultural do Natal em Campo Grande, procurando trazer mensagens de paz,” afirmou.

O coordenador da Cantata, Américo Calheiros, reforça o sentido simbólico do encontro.