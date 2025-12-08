ASL promove 4ª Cantata Natalina com oito corais no dia 12, em Campo Grande

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, na próxima sexta-feira (12), a 4ª Cantata Natalina, e reúne oito corais de Campo Grande em uma noite dedicada às canções que celebram o espírito do Natal. A entrada é gratuita.
A apresentação começa às 19h, no auditório da ASL, na Rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco, e marca o encerramento das atividades culturais da Academia em 2025 e reforça a tradição incorporada ao calendário anual da instituição. Coordenada pelo acadêmico Américo Calheiros, a Cantata pretende promover integração cultural e oferecer ao público um repertório composto por músicas natalinas tradicionais e composições que reforçam mensagens de paz.
O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, destaca que a apresentação faz parte do compromisso da instituição com a valorização cultural no Estado.
“Para a Academia, o evento é uma ação em prol do fortalecimento cultural do Natal em Campo Grande, procurando trazer mensagens de paz,” afirmou.
O coordenador da Cantata, Américo Calheiros, reforça o sentido simbólico do encontro.
“As cantatas natalinas alegram o período natalino por todo o mundo. Todas, em seu caráter religioso, saúdam o nascimento de Jesus Cristo e propalam a paz mundial. Para os coros participantes, representa um feliz momento de troca de experiências e uma agradável confraternização,” disse.
CANTATAS NATALINAS – TRADIÇÃO CULTURAL
Com origem registrada desde o século IV, as cantatas natalinas fazem parte da expressão coral que atravessa séculos. No Brasil, a prática se difundiu em igrejas e, posteriormente, chegou a teatros, instituições e espaços públicos. Em Campo Grande, a ASL mantém a tradição ao reunir diferentes grupos vocais da Capital em um espetáculo que combina musicalidade, história e celebração comunitária.
Confira a Programação – 4ª Cantata Natalina da ASL
Ordem de apresentação dos corais:
- Coral Fronteiras Abertas
- Coral Arte Viva
- Coro Lírico Cant’Arte
- Coral Canto Livre
- Coral Senhora de Fátima
- Coral Espírita Scheilla
- Coral Canto Fraterno
- Coral da ACP – Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública
Cada grupo apresentará repertório natalino próprio, com clássicos, arranjos especiais e canções tradicionais brasileiras e internacionais.
Serviço
- 4ª Cantata Natalina da ASL
- Quando: 12 de dezembro de 2025, ás 19h;
- Onde: Auditório da ASL – Rua 14 de Julho, 4653, Altos do São Francisco;
- Entrada franca|Traje esporte
*Com informações da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras