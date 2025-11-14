Assembleia indica Sérgio de Paula para vaga de conselheiro no TCE-MS

Sérgio de Paula foi indicado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quinta-feira (13), para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS).

A escolha ocorre após a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, que abriu a vacância formalizada ao Legislativo.

Indicação recebeu apoio dos 23 deputados

O presidente da Casa, Gerson Claro (PP), anunciou a indicação após a leitura do ofício enviado pelo TCE, realizada pelo 1º secretário Paulo Corrêa (PSDB). O presidente destacou que, conforme a Constituição Estadual e o Regimento Interno, a decisão cabe à Assembleia e afirmou que o nome de Sérgio de Paula foi referendado por todos os parlamentares.

Próximos passos: análise na CCJR

A partir da indicação, será elaborado o decreto legislativo que formaliza o processo. De acordo com Gerson Claro, o documento deve ser produzido na próxima semana e encaminhado na terça-feira à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A expectativa é que a análise ocorra na reunião ordinária da quarta-feira seguinte.

