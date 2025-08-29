Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

TECNOLOGIA

Assistente virtual do Detran-MS passa a enviar mensagens pelo WhatsApp

Glória, que já atende motoristas 24 horas, agora envia alertas sobre prazos de licenciamento e infrações

Fernando de Carvalho

Glória, que já atende motoristas 24 horas, agora envia alertas sobre prazos de licenciamento e infrações - Foto: Rachid Waqued/Detran-MS

A assistente virtual Glória do Detran-MS ganhou uma nova função: além de responder às mensagens dos usuários, agora também pode iniciar conversas no WhatsApp. A mudança tem como objetivo alertar motoristas e proprietários de veículos sobre prazos de licenciamento, infrações e outros serviços relacionados à CNH e aos débitos veiculares.

Envio de mensagens de teste

Na quinta-feira (28), foi realizado um primeiro envio para um grupo restrito de cidadãos. A mensagem orientava os usuários a salvar o número oficial do Detran-MS — (67) 3368-0500 — e destacava que todas as comunicações são verificadas pela Meta, com selo azul de autenticidade, o que garante maior segurança contra fraudes.

No primeiro contato, Glória se apresenta – Foto: Divulgação/Detran-MS

Quem recebe os alertas

As notificações serão encaminhadas exclusivamente a pessoas que já interagiram com a atendente virtual, mantêm o telefone atualizado no Portal de Serviços Meu Detran ou salvaram o número nos contatos.

Expansão do atendimento digital

Em funcionamento desde maio de 2025, a Glória se consolidou como um dos principais canais digitais do órgão, registrando cerca de 5 mil atendimentos mensais. Além de consultas sobre pontuação da CNH, débitos e infrações, a ferramenta também direciona o cidadão para atendimento humanizado em casos que exigem emissão de guias, agendamentos e outras orientações.

O atendimento virtual funciona 24 horas por dia, enquanto o suporte humano está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Próximos passos

Com a nova etapa, o Detran-MS amplia o uso de canais digitais para aproximar os serviços da população. Nos próximos dias, a ferramenta deve começar a enviar mensagens preventivas em maior escala, alcançando um público mais amplo em Mato Grosso do Sul.

*Com informações do Governo de MS

