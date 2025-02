Assomassul avança com o municipalismo em MS

O municipalismo segue avançando no Estado com a nova gestão da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomassul). Prefeito de Itaquiraí e agora à frente da associação, Thalles Henrique Tomazelli (PSDB) participou de uma entrevista ao vivo na manhã desta quinta-feira (27), durante o Jornal CBN Campo Grande, e falou sobre as ações da Assomassul para o biênio 2025/2026. O gestor explicou quais são os principais desafios e objetivos ao longo desse período, como a capacitação dos servidores municipais e a relação com os governos estadual e federal.

“Nós, toda a diretoria, queremos deixar, nesses dois anos, um legado de reconhecimento por termos criado, dentro da Assomassul, mecanismos que impulsionem o desenvolvimento de cada município de Mato Grosso do Sul, assim como estamos trazendo a mentoria. Quero deixar um trabalho muito sólido dentro da associação para que, cada vez mais, as políticas públicas cheguem aos municípios“, afirmou o presidente.

Confira a entrevista completa: