Atacarejo oferece descontos especiais no primeiro sábado do mês

Todo primeiro sábado do mês, o Fort Atacadista abre suas portas mais cedo, às 6h da manhã, para o Dia F, um dia de ofertas e promoções exclusivas em todos os setores da loja.

Em entrevista à José Marques, durante o programa CBN Festas e Eventos, deste sábado (1), a coordenadora de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, destacou a importância da ação e relembrou os grandes momentos da empresa em 2024.

Um dos destaques foi a campanha do ‘Caminhão do Fortão’, que premiou clientes com caminhões recheados de eletrodomésticos e móveis. “Sorteamos 10 caminhões de prêmios para pessoa jurídica e 10 para pessoa física. Foi uma forma de celebrar os 25 anos do Forte Atacadista e agradecer aos clientes”, contou.

Outro projeto inovador foi o sorteio de um touro Nelore, voltado para produtores rurais. “A campanha durou de junho a dezembro e, em janeiro, realizamos o sorteio. O felizardo foi o seu Ivo, que agora tem um reforço de peso em sua fazenda”, disse Rafaellen.

Rafaellen Duarte durante o programa CBN Festas e Eventos – Foto: Fernando de Carvalho/CBN-CG

A rede também expandiu suas farmácias, levando unidades para diversas lojas do grupo. “Começamos em Santa Catarina e, em Campo Grande, já contamos com quatro unidades, oferecendo mais praticidade ao cliente”, destacou.

Confira o programa na íntegra: