Início Campo Grande

SERVIÇO PÚBLICO

Atendimento do Detran em Rio Verde muda de local após danos por chuvas

Agência passa por manutenção e serviços serão realizados provisoriamente no Posto de Identificação a partir de quinta-feira

Fernando de Carvalho

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução/Governo de MS
Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução/Governo de MS

O atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em Rio Verde passará a funcionar provisoriamente em um novo endereço a partir desta quinta-feira (29).

A mudança ocorre para garantir a continuidade dos serviços enquanto o prédio da agência passa por obras de manutenção após danos causados pelas chuvas registradas no fim de 2025.

Durante o período, os atendimentos presenciais serão realizados no Posto de Identificação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), localizado na Rua Joaquim Murtinho, nº 1120, na região central do município.

O local concentra outros serviços de atendimento à população e também é responsável pela emissão da Carteira de Identidade.

Com a transferência temporária, o horário de funcionamento será ajustado. O atendimento ao público ocorrerá das 7h30 às 13h, seguindo o expediente do Posto de Identificação.

Nesta quarta-feira (28), não haverá atendimento presencial para viabilizar a mudança da estrutura básica necessária ao funcionamento dos serviços.

Obras após danos estruturais

O prédio da agência do Detran-MS em Rio Verde sofreu danos estruturais em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade em dezembro de 2025. As obras de manutenção incluem a troca da cobertura, adequações nas instalações elétricas, pintura e outras melhorias na estrutura física.

Enquanto os trabalhos são realizados, o atendimento presencial seguirá mantido no endereço provisório, sem interrupção dos serviços oferecidos à população.

Atendimento digital

Além do atendimento presencial, os serviços do Detran podem ser acessados pelos canais digitais, como o portal Meu Detran MS, o aplicativo oficial e a Central de Atendimento, disponível para ligações e WhatsApp pelo número (67) 3368-0500.

*Com informações do Detran-MS

