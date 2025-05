Atendimento gratuito ajuda contribuintes na reta final do Imposto de Renda em Campo Grande

Os contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda terão uma oportunidade neste sábado (24), em Campo Grande. O Pátio Central Shopping, em parceria com a Unigran Capital, promove uma ação especial de atendimento gratuito para quem precisa de ajuda para preencher ou revisar a declaração. O serviço estará disponível das 8h da manhã às 19h.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, o contador e professor da Unigran, Ezequiel Teifelt, explicou que a ação é voltada principalmente para quem busca fazer a declaração simplificada e quer evitar erros ou atrasos.

Atendimento inclui dúvidas e auxílio na declaração

Segundo Ezequiel, o atendimento será feito por acadêmicos do curso de contabilidade, supervisionados por professores. “Nosso foco é atender a população, principalmente quem deixou para a última hora ou quem tem dificuldade de fazer a declaração”, afirmou.

Ezequiel Teifelt nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Ele destacou que o evento também servirá para tirar dúvidas de quem pretende fazer a própria declaração, mas quer confirmar informações ou entender melhor o processo.

“É a reta final, estamos na última semana para acertar as contas com o Leão”, brincou o professor, lembrando que o prazo para entrega da declaração vai até o dia 30 de maio.

Documentos necessários para o atendimento

Para ser atendido, o contribuinte precisa levar alguns documentos:

Dados pessoais;

Senha do portal Gov.br;

Celular com acesso à internet;

Informe de rendimentos, que é o documento fornecido geralmente em fevereiro pelas empresas empregadoras.

Ezequiel reforçou que, mesmo quem acha que não precisa declarar, pode ter obrigações ou direitos que desconhece. “Às vezes, a pessoa não atingiu o teto de R$ 33.888, mas em algum mês, com férias, décimo terceiro ou comissão, recebeu acima da média. Isso pode obrigar à declaração ou até gerar uma restituição”, explicou.

Possibilidade de restituição para quem pagou imposto a mais

O professor lembrou que muitas pessoas não sabem que podem ter direito a receber valores de volta. “Se, em algum mês, houve retenção de imposto na fonte, o contribuinte pode ter direito a restituição. É importante consultar, porque às vezes tem um dinheiro a receber e não sabe.”

A consulta pode ser feita diretamente no site da Receita Federal, onde também é possível verificar o calendário de restituição. De acordo com Ezequiel, quem envia a declaração no fim do prazo pode ter que esperar mais tempo para receber, pois as prioridades são dadas a idosos, pessoas com deficiência e outros grupos específicos.

Riscos para quem não declarar no prazo

Ezequiel alertou que não enviar a declaração dentro do prazo pode gerar problemas futuros. “Pode ter bloqueio do PIX, dificuldade para movimentar a conta bancária, além de outras complicações”, ressaltou.

Ele orientou quem ainda não enviou a declaração a aproveitar a ação deste sábado: “É uma oportunidade de resolver isso sem custo e com orientação qualificada”.

O professor destacou ainda que, além de ajudar a população, a iniciativa também contribui para a formação prática dos acadêmicos de contabilidade.

Confira a entrevista na íntegra: