Atendimento presencial no Detran-MS será somente até quarta-feira

O atendimento presencial no Detran-MS será limitado a três dias nesta semana. As agências do órgão em Mato Grosso do Sul vão funcionar apenas segunda (17), terça (18) e quarta-feira (19), devido ao feriado nacional da Consciência Negra, na quinta-feira (20), e ao ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, transferido para sexta-feira (21).

Com isso, não haverá atendimento presencial entre quinta e domingo. A rotina será retomada na segunda-feira (24).

Serviços digitais seguem disponíveis

Mesmo com a suspensão temporária, os usuários continuam tendo acesso aos serviços digitais, que hoje representam 97% das demandas atendidas pelo órgão. Pelo Portal Meu Detran, pelo aplicativo Meu Detran MS e pelo atendimento automatizado via WhatsApp (67) 3368-0500, é possível realizar consultas, emitir boletos, renovar a CNH, agendar atendimentos e acessar outras funcionalidades.

Serviços que ainda exigem presença

Alguns procedimentos continuam dependendo da ida presencial às agências, como emissão de CRV, transferência de CNH entre estados, captura de imagem e exames práticos. Esses atendimentos poderão ser realizados até quarta-feira (19).

*Com informações do Detran-MS