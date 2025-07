Atividades gratuitas com tema pantaneiro movimentam domingo de férias em Campo Grande

Crianças que estiverem em Campo Grande neste domingo (20) poderão mergulhar em um universo de histórias, animais e costumes do Pantanal. Das 10h às 15h, a Feira do Bosque da Paz recebe uma edição especial do projeto “Férias com o Agrinho”, com entrada e atividades gratuitas voltadas ao público infantil.

Entre os destaques está o espaço Comitiva Pantaneira, onde um personagem típico da vida no campo apresenta utensílios usados no dia a dia do homem pantaneiro e compartilha histórias que integram a tradição oral da região.

A proposta é aproximar as crianças do modo de vida pantaneiro por meio da interação lúdica.

A programação inclui ainda oficina de coroas ilustradas com animais do Pantanal, como araras, onças-pintadas e capivaras. As crianças poderão colorir os desenhos e levar as criações para casa.

Outro atrativo é a gincana “Busca pelas Espécies do Pantanal”, uma espécie de caça ao tesouro em que os participantes procuram representações de animais como jacarés e sucuris espalhadas pelo espaço da feira.

Ao final, os elementos encontrados são usados para montar um quebra-cabeça coletivo. As inscrições são feitas no local, durante o horário do evento.

A ação integra o Programa Agrinho, voltado à educação ambiental e cidadania em escolas de Mato Grosso do Sul. Em 2025, a iniciativa já passou por 605 escolas em 79 municípios, envolvendo mais de 216 mil estudantes sob o tema “Cultivando Saberes, Protegendo o Pantanal”.

*Com informações da Famasul