Atleta de 13 anos de Campo Grande conquista bronze no Brasileiro de Jiu-jítsu Infantil

Com apenas 13 anos, o atleta campo-grandense Matheus Eduardo Santos Nogueira conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-jítsu Crianças 2025, realizado nos dias 14 e 15 de junho em Barueri, São Paulo.

O desempenho garantiu ao jovem lutador a medalha de bronze e reforçou sua presença entre os principais nomes da nova geração da modalidade.

Matheus chegou ao pódio após meses de treinamento intensivo. A preparação combinou treinos físicos com o preparador Washington e atividades técnicas sob orientação de sua equipe. Segundo o atleta, esse processo foi determinante para o bom desempenho na competição.

“Fiquei triste por não conquistar o primeiro lugar, que é o meu sonho, mas muito feliz por saber que entreguei tudo de mim. Dei o meu melhor”, relatou o jovem lutador.

Auxílio viabilizou participação

Além da preparação física e técnica, Matheus contou com apoio financeiro para participar do campeonato. O adolescente integra o programa de auxílio-atleta oferecido em Campo Grande, e ressaltou que o benefício ajudou a custear despesas com hospedagem e alimentação durante o evento.

“O auxílio fez toda a diferença. Sem ele, tudo seria mais difícil. Com essa ajuda, consegui competir com tranquilidade”, contou.

Próximas competições

A trajetória esportiva do jovem continua acelerada. Já no dia 21 de junho, Matheus participa de mais uma competição regional. Em seguida, no dia 5 de julho, volta ao tatame em Nova Alvorada do Sul, mantendo o foco e a motivação após o pódio nacional.

“Foi incrível viver tudo isso e ainda representar Campo Grande. Levo comigo o orgulho de ser daqui e a vontade de ir cada vez mais longe”, completou.

*Com informações da Prefeitura de CG