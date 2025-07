Atletas de Campo Grande brilham em torneios e destacam importância de apoio financeiro

Atletas de Campo Grande que conquistaram medalhas em competições estaduais, nacionais e internacionais no primeiro semestre deste ano foram homenageados nesta segunda-feira (30) após somarem resultados expressivos em diferentes modalidades.

Os esportistas integram o grupo de beneficiados pelo Auxílio-Atleta, programa que oferece suporte financeiro a quem representa a Capital em eventos oficiais. O benefício cobre despesas com transporte, alimentação, hospedagem e inscrições. Em 2024, o programa contemplou 125 atletas.

O valor pode chegar a R$ 5 mil por atleta, conforme decisão do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

Entre os destaques está Letícia Aguilar Leite de Oliveira, de 13 anos, moradora do Jardim Seminário. A jovem nadadora conquistou medalhas de ouro, prata e bronze no Grand Prix de Assunção, no Paraguai, em maio deste ano.

“A natação é um esporte com muitos custos, e o auxílio tem papel essencial na minha evolução”, afirmou.

Letícia Aguilar com as medalhas conquistadas – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Silas Rafael durante a homenagem – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Também beneficiado, Silas Rafael Cardoso Silva, de 32 anos, garantiu a medalha de prata na categoria até 63 quilos do Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em Brasília. “No ano passado, fui campeão brasileiro, mas não participei do mundial por falta de recursos. Este ano, pretendo competir no Sul-Americano no Peru, e o apoio da Funesp faz toda a diferença”, disse.

Já o adolescente João Lucas Alves Duarte, de 14 anos, subiu ao pódio com o bronze no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, da CBJJ. Ele treina há nove anos e destacou a importância do suporte recebido: “Sem esse apoio, eu não conseguiria disputar campeonatos tão importantes.”

A mãe do atleta, Laiane Tássia Nunes Alves, reforçou o impacto do programa para famílias que acompanham de perto o esforço dos filhos. “Nos dedicamos muito a eles, acompanhando treinos e competições. Ver os resultados é uma vitória para toda a família.”

João e sua mãe, Laiane, durante a homenagem – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

*Com informações da Funesp