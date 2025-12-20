Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Política e Saúde

Ato em Dourados vira balanço político e aposta no futuro da saúde

Autoridades destacam legado, cobram avanços e apontam hospital como divisor de águas no Estado

por Karina Anunciato, Jhonatan Xavier, Kátia Kuratone e Ginez César

(Foto: Jhonatan Xavier/ Massa Dds)
(Foto: Jhonatan Xavier/ Massa Dds)

A inauguração do Hospital Regional de Dourados, no aniversário de 90 anos da cidade, reuniu discursos que misturaram memória política, cobranças e projeções para o futuro da saúde pública em Mato Grosso do Sul. Parlamentares estaduais e federais trataram a obra como um marco capaz de redefinir o atendimento regional e aliviar gargalos históricos do SUS.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro (PP) afirmou que a entrega simboliza a continuidade de um projeto iniciado por diferentes gestões. “Nós temos que honrar aqueles que pensaram e fizeram muito, mas também temos obrigação de sonhar mais. O que vamos deixar para as próximas gerações é a grande pergunta”, disse. Para ele, a obra reflete uma administração que “ouve, respeita diferenças e pensa à frente”.

Ao falar em nome da Assembleia, a deputada Lia Nogueira (PSDB) destacou o impacto direto da unidade para quem vive em Dourados e na região. “Só quem é da Grande Dourados sabe a importância dessa entrega”, afirmou, emocionada. Segundo ela, grandes obras só fazem sentido quando resultam em cuidado com as pessoas. “O cuidado passa pela saúde”, disse.

Lia defendeu o SUS e ressaltou que, apesar das falhas, o modelo brasileiro é referência. “Existem críticas, existem problemas, mas o SUS é o melhor modelo de saúde do mundo. E ele só funciona com alinhamento entre município, Estado e governo federal”, afirmou.

Deputado federal pelo PSDB, Geraldo Resende lembrou os bastidores da obra e o esforço para garantir recursos em Brasília. “Trabalhamos mais de dois anos para convencer o Ministério da Saúde. Quando liberaram os R$ 16 milhões, eu me emocionei”, disse. Para ele, o hospital divide a história da saúde pública local. “Vai existir um antes e um depois desse hospital”, afirmou.

Resende também fez defesa enfática do SUS. “Eu sou devoto do SUS, brigo pelo SUS e morro pelo SUS”, declarou, ao destacar que a cobrança permanente é parte do papel político. “É cobrando que a política vira instrumento para atender quem mais precisa”.

A senadora Tereza Cristina (PP) afirmou que a nova unidade integra um desenho maior de regionalização da saúde. “Isso vai desafogar Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã. Agora precisamos avançar para Corumbá e Coxim”, disse. Segundo ela, a integração pode colocar o Estado entre os melhores do país em atendimento público.

Para a senadora, o avanço depende de articulação política. “A bancada trabalha unida, coloca recursos, mas é preciso ter um maestro. E esse maestro é o governador”, afirmou, ao elogiar a condução do projeto estadual.

Os discursos convergiram na avaliação de que o Hospital Regional de Dourados não é apenas uma obra física, mas parte de uma mudança estrutural na saúde pública sul-mato-grossense, com impacto direto para Dourados e municípios vizinhos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos