Ato homenageia servidora vítima de feminicídio e reforça combate à violência contra a mulher

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) realiza na próxima segunda-feira, 14 de outubro, às 14h, o ato #JustiçaPorVanessa, em memória da jornalista Vanessa Ricarte, servidora da instituição assassinada em fevereiro deste ano.

O evento, aberto ao público, acontecerá na sede do MPT-MS, em Campo Grande, e reunirá procuradores, servidores, familiares e amigos de Vanessa. Segundo organização, a ação será mobilizada com os participantes vestidos de preto, em sinal de luto e compromisso com a luta contra a violência de gênero.

Durante a cerimônia, será instalado o Banco Vermelho, símbolo internacional de combate à violência contra a mulher. O marco percorrerá diversos órgãos públicos da capital, e o MPT será o primeiro a recebê-lo, por ser a instituição onde Vanessa trabalhava.

A passagem do Banco Vermelho por Campo Grande é uma iniciativa da Câmara Municipal, proposta pela vereadora Luiza Ribeiro, que coordena a Procuradoria Especial da Mulher “Jornalista Vanessa Ricarte”. A ação consolida a campanha como política pública permanente de conscientização sobre a Lei Maria da Penha.

De acordo com dados da Procuradoria, Campo Grande registrou 6.946 ocorrências de violência doméstica em 2024. Até setembro, 5.688 mulheres foram vítimas, uma média de 24 denúncias por dia. No mesmo período, foram registrados 381 casos de estupro, sendo 330 contra crianças e adolescentes.